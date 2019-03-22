Источник рассказал о планах первого с 2011 года запуска корабля США с экипажем на МКС

В конце июля планируется запустить первый с 2011 года космический корабль США с экипажем на Международную космическую станцию (МКС). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что в 2011 году из эксплуатации была выведена американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle.

После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз».

Как уточняется, в США были разработаны новые пилотируемые корабли: Dragon-2 (Crew Dragon).

В марте был проведён испытательный полет корабля Dragon-2 на МКС в беспилотном режиме.

«Американская сторона проинформировала российскую, что запуск к МКС корабля Dragon-2 в пилотируемом режиме планируется на 25 июля. Стыковка со станцией намечена через сутки. Расстыковка от МКС и возвращение на Землю предполагается 5 августа», — заявил источник.

Ранее источник сообщал, что запуск американского беспилотного корабля Starliner к МКС планируется выполнить в конце апреля.