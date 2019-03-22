Источник рассказал о планах первого с 2011 года запуска корабля США с экипажем на МКС
Отмечается, что в 2011 году из эксплуатации была выведена американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle.
После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз».
Как уточняется, в США были разработаны новые пилотируемые корабли: Dragon-2 (Crew Dragon).
В марте был проведён испытательный полет корабля Dragon-2 на МКС в беспилотном режиме.
«Американская сторона проинформировала российскую, что запуск к МКС корабля Dragon-2 в пилотируемом режиме планируется на 25 июля. Стыковка со станцией намечена через сутки. Расстыковка от МКС и возвращение на Землю предполагается 5 августа», — заявил источник.
Ранее источник сообщал, что запуск американского беспилотного корабля Starliner к МКС планируется выполнить в конце апреля.