Асторонавты NASA сообщили о финальной проверке скафандров перед выходом в космос
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.
«Дуэт подтвердил, что их американские скафандры со всеми установленными необходимыми компонентами, такими как фонари для шлемов и средства связи, готовы к выходу в космос», — сообщили в организации.
Отмечается, что выход астронавтов в космос намечен на 22 марта.
Ранее сообщалось, что российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук успешно перешли с пилотируемого корабля «Союз МС-12» на борт МКС.