Асторонавты NASA сообщили о финальной проверке скафандров перед выходом в космос

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Астронавты NASA Энн Макклейн и Ник Хейг сообшили, что провели на борту Международной космической станции (МКС) финальную проверку скафандров и всех их компонентов перед выходом в открытый космос.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

«Дуэт подтвердил, что их американские скафандры со всеми установленными необходимыми компонентами, такими как фонари для шлемов и средства связи, готовы к выходу в космос», — сообщили в организации.

Отмечается, что выход астронавтов в космос намечен на 22 марта.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук успешно перешли с пилотируемого корабля «Союз МС-12» на борт МКС.

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