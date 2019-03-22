Асторонавты NASA сообщили о финальной проверке скафандров перед выходом в космос

Астронавты NASA Энн Макклейн и Ник Хейг сообшили, что провели на борту Международной космической станции (МКС) финальную проверку скафандров и всех их компонентов перед выходом в открытый космос.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

«Дуэт подтвердил, что их американские скафандры со всеми установленными необходимыми компонентами, такими как фонари для шлемов и средства связи, готовы к выходу в космос», — сообщили в организации.

Отмечается, что выход астронавтов в космос намечен на 22 марта.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук успешно перешли с пилотируемого корабля «Союз МС-12» на борт МКС.