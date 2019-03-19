Эксперт прокомментировал заявление NASA о взрыве метеорита у берегов Камчатки

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Профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что специалисты NASA зафиксировали в декабре 2018 года взрыв метеорита над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Эксперт прокомментировал заявление NASA о взрыве метеорита у берегов Камчатки
  • ©pixabay.com

«Что касается конкретного падения, о котором только стало известно, то оно не было зафиксировано с российской стороны, а только со спутников, потому что произошло далеко от берега, над морем, к тому же погода была неблагоприятная для наблюдения — облачность», — заявил он.

По его словам, с периодичностью лет в десять тела такого размера — до 10 метров — вторгаются в атмосферу.

Ранее сообщалось, что взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие после челябинского метеорита в 2013 году.

Доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных о том, что астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году.

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