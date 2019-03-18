В NASA заявили о взрыве метеорита у берегов Камчатки
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- РИА Новости
Уточняется, что взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие после челябинского метеорита в 2013 году.
По данным ведомства, взрыв метеорита в 26 км над поверхностью Земли зафиксировали американские военные спутники.
По словам сотрудника NASA Линдли Джонсона, метеорит взорвался на линии маршрута, которым пользуются гражданские самолёты.
В связи с этим в авиакомпании были направлены запросы для поиска возможных свидетелей случившегося.
Ранее в NASA предупредили о приближении к Земле крупного астероида EA2 22 марта.