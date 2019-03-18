В NASA заявили о взрыве метеорита у берегов Камчатки

Специалисты NASA зафиксировали в декабре 2018 года взрыв метеорита над Беринговым морем у берегов Камчатки. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие после челябинского метеорита в 2013 году.

По данным ведомства, взрыв метеорита в 26 км над поверхностью Земли зафиксировали американские военные спутники.

По словам сотрудника NASA Линдли Джонсона, метеорит взорвался на линии маршрута, которым пользуются гражданские самолёты.

В связи с этим в авиакомпании были направлены запросы для поиска возможных свидетелей случившегося.

Ранее в NASA предупредили о приближении к Земле крупного астероида EA2 22 марта.