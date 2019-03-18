Эксперт оценил данные NASA о приближении к Земле астероида
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«Сила земного притяжения не сможет искривить траекторию полёта EA2 настолько, чтобы он врезался. Нет, может чуточку изменить, но то, что астероид пролетит мимо, — это 100%. Так что опасаться землянам не стоит», — сказал он.
Кроме того, по словам эксперта, увидеть полёт астероида невооружённым глазом вряд ли будет возможно.
Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал в беседе с RT данные NASA о приближении к Земле астероида.
Доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных о том, что астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году.