Эксперт оценил данные NASA о приближении к Земле астероида

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Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в беседе с ФАН оценил сообщение NASA о том, что 22 марта на расстоянии примерно 305 тыс. км над Землёй пролетит крупный астероид EA2.
Эксперт оценил данные NASA о приближении к Земле астероида
  • © pixabay.com

«Сила земного притяжения не сможет искривить траекторию полёта EA2 настолько, чтобы он врезался. Нет, может чуточку изменить, но то, что астероид пролетит мимо, — это 100%. Так что опасаться землянам не стоит», — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, увидеть полёт астероида невооружённым глазом вряд ли будет возможно.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал в беседе с RT данные NASA о приближении к Земле астероида.

Доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных о том, что астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году.

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