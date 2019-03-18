Эксперт оценил данные NASA о приближении к Земле астероида

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в беседе с ФАН оценил сообщение NASA о том, что 22 марта на расстоянии примерно 305 тыс. км над Землёй пролетит крупный астероид EA2.

«Сила земного притяжения не сможет искривить траекторию полёта EA2 настолько, чтобы он врезался. Нет, может чуточку изменить, но то, что астероид пролетит мимо, — это 100%. Так что опасаться землянам не стоит», — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, увидеть полёт астероида невооружённым глазом вряд ли будет возможно.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал в беседе с RT данные NASA о приближении к Земле астероида.

Доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных о том, что астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году.