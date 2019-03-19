На Венеру могут отправить аэростат с микроскопом

Короткая ссылка
В рамках российско-американской миссии на Венеру может быть отправлен аэростат с микроскопом для поиска следов жизни. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Института космических исследований Людмила Засова.

Засова также является соруководителем двусторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны, передаёт РИА Новости

«В рамках миссии «Венера-Д» предполагается поставить на американский аэростат флуоресцентный микроскоп для поиска следов белковых соединений в пробах воздуха», — сообщила учёный.

При этом она допустила, что в облачном слое Венеры могут существовать примитивные бактерии.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединённые Штаты планируют в 2026 году запустить миссию к Венере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить