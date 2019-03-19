На Венеру могут отправить аэростат с микроскопом

В рамках российско-американской миссии на Венеру может быть отправлен аэростат с микроскопом для поиска следов жизни. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Института космических исследований Людмила Засова.

Засова также является соруководителем двусторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны, передаёт РИА Новости.

«В рамках миссии «Венера-Д» предполагается поставить на американский аэростат флуоресцентный микроскоп для поиска следов белковых соединений в пробах воздуха», — сообщила учёный.

При этом она допустила, что в облачном слое Венеры могут существовать примитивные бактерии.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединённые Штаты планируют в 2026 году запустить миссию к Венере.