Глава NASA заявил, что Россия и США должны продолжать сотрудничество в космосе

Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью «Роскосмосу» заявил, что сотрудничество в космосе выгодно как США, так и России, сообщает Интерфакс.

«Знаете, наши отношения прочны. Мы оба, то есть оба наших народа, можем сделать больше, чем если бы мы действовали отдельно. Они (русские. — RT) это признают, и мы это признаем», — заявил Брайденстайн.

Ранее Брайденстайн выразил уверенность в том, что отношения США и России в космической отрасли останутся прочными, несмотря на разногласия.

Также 9 октября сообщалось, что Россия и США намерены в 2026 году запустить миссию к Венере.