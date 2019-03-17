Из Севастополя в Сирию направят экспедицию для поиска артефактов
- РИА Новости
Отмечается, что это станет первой подобной экспедицией в новейшей российской истории.
Главными задачами экспедиции являются поиск и изучение затонувших объектов материальной культуры в акватории, где был расположен ряд древних городов.
«Примером может служить город Арвад, расположенный на острове в 3,5 км от Тартуса. Участники экспедиции в полевых условиях изучат особенности античного мореходства по маршруту от древнего Херсонеса до основных центров античной цивилизации», — цитирует пресс-служба ректора вуза Владимира Нечаева.
Отмечается, что экспедиция будет проходить при поддержке Министерства обороны России и Института востоковедения РАН.
В октябре Национальный музей Дамаска открылся после семилетнего перерыва.