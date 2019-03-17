Из Севастополя в Сирию направят экспедицию для поиска артефактов

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Севастопольский государственный университет (СевГУ) объявил о намерении направить подводно-археологическую экспедицию в территориальные воды Сирии во второй половине 2019 года. Об этом информирует пресс-служба вуза.
Из Севастополя в Сирию направят экспедицию для поиска артефактов
  • РИА Новости

Отмечается, что это станет первой подобной экспедицией в новейшей российской истории.

Главными задачами экспедиции являются поиск и изучение затонувших объектов материальной культуры в акватории, где был расположен ряд древних городов.

«Примером может служить город Арвад, расположенный на острове в 3,5 км от Тартуса. Участники экспедиции в полевых условиях изучат особенности античного мореходства по маршруту от древнего Херсонеса до основных центров античной цивилизации», — цитирует пресс-служба ректора вуза Владимира Нечаева.

Отмечается, что экспедиция будет проходить при поддержке Министерства обороны России и Института востоковедения РАН.

В октябре Национальный музей Дамаска открылся после семилетнего перерыва.

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