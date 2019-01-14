Умер профессор МГУ Михаил Городецкий

В возрасте 52 лет скончался лауреат многих международных научных премий, профессор МГУ Михаил Леонидович Городецкий. Об этом заявили в пресс-службе МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Михаил Городецкий входил в состав научной группы Владимира Брагинского, занимающегося гравитационно-волновыми исследованиями. Был одним из соавторов публикации, в которой учёные коллаборации LIGO впервые объявили о регистрации гравитационных волн», — отмечается в пресс-релизе.



Отмечается, что Городецкий был одним из самых цитируемых отечественных учёных — научные труды с его авторством были процитированы более 18 000 раз.

В июле 2018 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончался лауреат премии Коула доктор физико-математических наук Андрей Суслин. Об этом сообщал Пятый канал. Суслину было 67 лет.

Суслин доказал ряд математических гипотез. В начале 1990-х он был профессором американского Западного университета в Эванстоне и являлся членом редакционной коллегии Journal of K-theory.