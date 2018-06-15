Археолог Василий Любин скончался на 101-м году жизни

Российский археолог Василий Любин умер 14 июня на 101-м году жизни.

Об этом сообщает Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

«14 июня 2018 года оборвался столетний жизненный путь ведущего научного сотрудника-консультанта Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН, доктора исторических наук, профессора Василия Прокофьевича Любина», — написано в некрологе.

Отмечается, что учёный сделал множество выдающихся открытий и написал более 300 научных работ.

«Маршруты изысканий В.П. Любина пролегли практически по всем краям и республикам Северного Кавказа, им открыты древнейшие памятники Армении. Богатейшие материалы получены при полевых работах в Туркмении. Особая страница в биографии учёного — исследование палеолита Западной Африки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Любин воспитал огромное число специалистов, которые сегодня трудятся в России и иностранных государствах.