Источник сообщил о возможных изменениях программы полётов к МКС
«Первоначально планировалось, что корабль «Союз МС-12» возвратится на Землю 3 октября до запуска корабля «Союз МС-15», намечавшегося на 18 октября. Теперь же для того, чтобы стал возможен полёт первого космонавта ОАЭ, запуск «Союза МС-15» предлагается перенести на 23 сентября», — сообщил источник.
По его словам, таким образом космонавт из ОАЭ сможет полететь на «Союзе МС-15», провести на МКС десять дней и вернуться на «Союзе МС-12».
В октябре 2018 года сообщалось, что на Байконуре подписан контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого космонавта из ОАЭ.