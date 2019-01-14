Источник сообщил о возможных изменениях программы полётов к МКС

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Программа полётов к МКС может быть изменена для того, чтобы организовать в сентябре десятидневный визит на станцию первого космонавта из Арабских Эмиратов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Первоначально планировалось, что корабль «Союз МС-12» возвратится на Землю 3 октября до запуска корабля «Союз МС-15», намечавшегося на 18 октября. Теперь же для того, чтобы стал возможен полёт первого космонавта ОАЭ, запуск «Союза МС-15» предлагается перенести на 23 сентября», — сообщил источник.

По его словам, таким образом космонавт из ОАЭ сможет полететь на «Союзе МС-15», провести на МКС десять дней и вернуться на «Союзе МС-12».

В октябре 2018 года сообщалось, что на Байконуре подписан контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого космонавта из ОАЭ.

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