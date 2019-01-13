Источник: астронавт NASA Хейг может отправиться на МКС на год

Астронавт NASA Ник Хейг может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается вариант осуществления в 2019-2020 годах американским астронавтом Ником Хейгом годового полёта на МКС», — заявил источник.

По его словам, также есть и другой вариант, что год на космической станции проведёт американский астронавт Кристина Кук, которая должна полететь на МКС с Овчининым и Хейгом в марте.

Ранее сообщалось, что запуск Хейга, Алексея Овчинина и Кристины Хэммок Кох, которые составят экипаж 59/60 МКС, планируется 1 марта 2019 года.