Источник: астронавт NASA Хейг может отправиться на МКС на год
«Рассматривается вариант осуществления в 2019-2020 годах американским астронавтом Ником Хейгом годового полёта на МКС», — заявил источник.
По его словам, также есть и другой вариант, что год на космической станции проведёт американский астронавт Кристина Кук, которая должна полететь на МКС с Овчининым и Хейгом в марте.
Ранее сообщалось, что запуск Хейга, Алексея Овчинина и Кристины Хэммок Кох, которые составят экипаж 59/60 МКС, планируется 1 марта 2019 года.