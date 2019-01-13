Источник: астронавт NASA Хейг может отправиться на МКС на год

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Астронавт NASA Ник Хейг может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается вариант осуществления в 2019-2020 годах американским астронавтом Ником Хейгом годового полёта на МКС», — заявил источник.

По его словам, также есть и другой вариант, что год на космической станции проведёт американский астронавт Кристина Кук, которая должна полететь на МКС с Овчининым и Хейгом в марте.

Ранее сообщалось, что запуск Хейга, Алексея Овчинина и Кристины Хэммок Кох, которые составят экипаж 59/60 МКС, планируется 1 марта 2019 года.

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