В «Роскосмосе» надеются на дальнейшее сотрудничество с NASA

В «Роскосмосе» заявили, что надеются на дальнейшее сотрудничество с NASA, несмотря на то что американская сторона отменила визит главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина в США.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Мы выполняем взятые на себя обязательства по заключённым договорам с NASA и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — заявили в пресс-службе.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что не получили официальное уведомление от NASA об отмене приглашения в США Рогозина.

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что отменил приглашение российского коллеги из-за того, что «хотел подстроиться под интересы» американских сенаторов.