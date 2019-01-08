Эксперт рассказала, как перестраивается организм человека в космосе

Заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Елена Томиловская в беседе с kp.ru рассказала, как перестраивается организм человека в космосе.

«На самом деле, во что превратится организм человека, если он просто будет долго находиться в невесомости, мы, конечно, доподлинно не знаем, только предполагаем. Никто рисковать жизнью космонавта не будет. Два часа физических упражнений в день для экипажей обязательны», — заявила она.

По её словам, прогнозировать можно с помощью соответствующих модельных экспериментов.

Как пояснила Томиловская, в невесомости организм испытывает сильнейший стресс, который особенно «выбивает» центральную нервную систему, поскольку мозг совершенно не привык к хаосу.

По словам эксперта, острое состояние продолжается до недели, а затем начинается процесс хронической адаптации.

«Наша задача — препятствовать такой адаптации, потому что мы понимаем: космонавту предстоит возвращаться домой», — добавила Томиловская.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россия создала новую систему стыковки кораблей с Международной космической станцией.