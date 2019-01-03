СМИ опубликовали первое фото с обратной стороны Луны

Короткая ссылка
В сети появились первые в истории фото с обратной стороны Луны, отправленные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4».
СМИ опубликовали первое фото с обратной стороны Луны
  • ©Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что в рамках работ «Чанъэ-4» проведёт в том числе ряд геологических экспериментов и опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой гравитации. 

Ранее стало известно, что китайский космический аппарат, отправленный к естественному спутнику Земли в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года, успешно сел на обратной стороне Луны.

Посадочный модуль и луноход сели в кратере фон Карман. 

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с RT прокомментировал событие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить