СМИ опубликовали первое фото с обратной стороны Луны
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Об этом сообщает CGTN.
Отмечается, что в рамках работ «Чанъэ-4» проведёт в том числе ряд геологических экспериментов и опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой гравитации.
#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8pic.twitter.com/ReORkkPcq3— CGTN (@CGTNOfficial) 3 января 2019 г.
Ранее стало известно, что китайский космический аппарат, отправленный к естественному спутнику Земли в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года, успешно сел на обратной стороне Луны.
Посадочный модуль и луноход сели в кратере фон Карман.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с RT прокомментировал событие.