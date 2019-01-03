СМИ опубликовали первое фото с обратной стороны Луны

В сети появились первые в истории фото с обратной стороны Луны, отправленные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4».

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что в рамках работ «Чанъэ-4» проведёт в том числе ряд геологических экспериментов и опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой гравитации.

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8pic.twitter.com/ReORkkPcq3 — CGTN (@CGTNOfficial) 3 января 2019 г.

Ранее стало известно, что китайский космический аппарат, отправленный к естественному спутнику Земли в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года, успешно сел на обратной стороне Луны.

Посадочный модуль и луноход сели в кратере фон Карман.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с RT прокомментировал событие.