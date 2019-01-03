Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.

«Зонд New Horizons, пролетев около самого дальнего из когда-либо исследованных объектов, прислал первые изображения и научные данные об Ultima Thule. Эти данные помогают нам понять, как образуются планеты в нашей Солнечной системе и вокруг других звёзд», — говорится в сообщении, опубликованном на странице NASA в Twitter.

After flying by the most distant object ever explored, @NASANewHorizons beamed back the 1st pictures & science data from #UltimaThule. This data is helping us understand how planets form — both those in our own solar system & those orbiting other stars: https://t.co/cp8lE03Cl5pic.twitter.com/CUaOK1LZBG — NASA (@NASA) 2 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что станция New Horizons, запущенная в январе 2006 года, стала первым космическим аппаратом, который пролетел вблизи Плутона — на расстоянии 12,5 тыс. км. Благодаря собранным за несколько дней данным учёные узнали о существовании на этой карликовой планете ледников, вулканов и горных цепей.