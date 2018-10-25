Запущенный с Плесецка космический аппарат был принят на управление ВКС
«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что с космическим аппаратом была установлена телеметрическая связь.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом была запущена в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк.