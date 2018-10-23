В NASA объяснили появление айсберга идеальной формы

Учёные NASA объяснили появление в Антарктиде айсберга, который имеет близкую к идеальной форму прямоугольника.

Ранее NASA опубликовало фотографию прямоугольного айсберга, который был снят с воздуха у шельфового ледника Ларсена.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z — NASA ICE (@NASA_ICE) 17 октября 2018 г.

Ряд пользователей соцсетей отметили, что снимок мог быть изменён в фоторедакторе, чтобы придать айсбергу идеальную форму, а некоторые предположили, что не обошлось без работы пришельцев.

В свою очередь, специалист NASA по айсбергам Келли Брант сообщила, что такая форма не является редкостью.

Она отметила, что наиболее распространёнными являются айсберги в форме призмы. Второй тип — айсберги плоской формы, исследователь сравнила процесс их формирования с отращиванием ногтя, который растёт слишком долго и в конце концов отрывается.

Отмечается, что в пределах видимости находится около 10% айсберга, остальная его часть скрыта под водой.

Ранее Нью-Йоркский университет опубликовал видеокадры с айсбергом, отколовшимся от ледника Хельхайм в Гренландии.