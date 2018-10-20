В ночь на 22 октября ожидается пик осеннего звездопада

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В ночь с 21 на 22 октября можно будет наблюдать осенний звездопад — метеорный поток Ориониды, заявил начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.
В ночь на 22 октября ожидается пик осеннего звездопада
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«Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Орион. Кажется, что именно оттуда идёт этот осенний звездопад. На самом деле источником Орионид является комета Галлея. За ней остаётся пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров, которыми мы можем любоваться», — цитирует РИА Новости Лапина.

По его словам, максимальное число метеоров (до 25 в час) можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября.

Лапин отметил, что тем, кто желает увидеть падающие звёзды, стоит смотреть на восток и юго-восток ближе к полуночи.

«К сожалению, в этом году наблюдению за Орионидами помешает яркая луна, которая как раз близка к полнолунию и в эту ночь будет находиться максимально высоко над горизонтом. Потому наблюдать этот метеорный поток будет неудобно», — пояснил учёный.

Он также рассказал, что следующий звездопад можно увидеть уже 17 ноября.

«Это будут Леониды — один из самых ярких метеорных потоков», — добавил Лапин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября жители Москвы смогут наблюдать звездопад Дракониды.

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