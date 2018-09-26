В ночь на 9 октября жители Москвы смогут наблюдать звездопад Дракониды

В ночь на вторник, 9 октября, жители столицы смогут наблюдать зрелищный звездопад Дракониды.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь с 8 на 9 октября над Москвой ожидается пик метеорного потока Дракониды. За час в ночном небе вспыхнет до 15 метеоров», — говорится в сообщении.

Специалисты уточняют, что увидеть данное явление можно будет только в том случае, если погода будет безоблачной.

Метеоры Дракониды могут иметь жёлтый и красноватый оттенки, скорость их вхождения в атмосферу — около 20 км/с.

Родоначальницей потока Дракониды считается периодическая комета 21Р / Джакобини — Циннера, открытая в 1900 году.

Дракониды состоят из скопления мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы и продолжающих движение по орбите.

Ранее m24 передавало, что утром 25 сентября в Москве можно было увидеть жатвенное полнолуние.