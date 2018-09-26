В ночь на 9 октября жители Москвы смогут наблюдать звездопад Дракониды

Короткая ссылка
В ночь на вторник, 9 октября, жители столицы смогут наблюдать зрелищный звездопад Дракониды.
В ночь на 9 октября жители Москвы смогут наблюдать звездопад Дракониды
  • © Global Look Press

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь с 8 на 9 октября над Москвой ожидается пик метеорного потока Дракониды. За час в ночном небе вспыхнет до 15 метеоров», — говорится в сообщении.

Специалисты уточняют, что увидеть данное явление можно будет только в том случае, если погода будет безоблачной.

Метеоры Дракониды могут иметь жёлтый и красноватый оттенки, скорость их вхождения в атмосферу — около 20 км/с.

Родоначальницей потока Дракониды считается периодическая комета 21Р / Джакобини — Циннера, открытая в 1900 году.

Дракониды состоят из скопления мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы и продолжающих движение по орбите.

Ранее m24 передавало, что утром 25 сентября в Москве можно было увидеть жатвенное полнолуние.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить