Космодром Восточный подготовили к запускам после обнаружения пустот
- РИА Новости
В пресс-службе отметили, что в пустоты под обшивкой стартового стола ввели специальный раствор.
«Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации. Сейчас старт готов к проведению пусковой кампании», — заявили в центре.
В ЦЭНКИ добавили, что движение мобильной башни по рельсовому пути будет осуществлено согласно графику.
Ранее сообщалось, что строители приступили к устранению пустот на космодроме Восточный.