Космодром Восточный подготовили к запускам после обнаружения пустот

Короткая ссылка
Стартовый комплекс для ракет «Союз» на космодроме Восточный, под которым были выявлены пустоты, подготовлен к проведению запусков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Космодром Восточный подготовили к запускам после обнаружения пустот
  • РИА Новости

В пресс-службе отметили, что в пустоты под обшивкой стартового стола ввели специальный раствор.

«Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации. Сейчас старт готов к проведению пусковой кампании», — заявили в центре.

В ЦЭНКИ добавили, что движение мобильной башни по рельсовому пути будет осуществлено согласно графику. 

Ранее сообщалось, что строители приступили к устранению пустот на космодроме Восточный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить