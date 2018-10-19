Космодром Восточный подготовили к запускам после обнаружения пустот

Стартовый комплекс для ракет «Союз» на космодроме Восточный, под которым были выявлены пустоты, подготовлен к проведению запусков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

РИА Новости

В пресс-службе отметили, что в пустоты под обшивкой стартового стола ввели специальный раствор. «Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации. Сейчас старт готов к проведению пусковой кампании», — заявили в центре. В ЦЭНКИ добавили, что движение мобильной башни по рельсовому пути будет осуществлено согласно графику. Ранее сообщалось, что строители приступили к устранению пустот на космодроме Восточный.