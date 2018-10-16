Космонавт Овчинин сравнил перегрузку с бетонным блоком на груди

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Российский космонавт Алексей Овчинин в интервью RT рассказал, с чем можно сравнить перегрузку, которую испытывал экипаж во время аварии на корабле «Союз МС-10».
Космонавт Овчинин сравнил перегрузку с бетонным блоком на груди
  • © Сергей Савостьянов
  • РИА Новости

«Во-первых, перегрузка может действовать в разных направлениях. На экипаж, находящийся в ложементах в спускаемом аппарате, обычно действует перегрузка в направлении грудь — спина. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок. Перегрузка семь единиц значит, что вес этого блока будет равен семи вашим весам. Если вы весите 90 кг, ваш вес увеличится в семь раз, блок таким весом будет лежать у вас на груди», — рассказал Овчинин.

По его словам, это терпимо.

«В процессе тренировок, в процессе медкомиссий мы выполняем вращения, причём стандартные вращения, с перегрузкой восемь единиц. Поэтому, в принципе, экипажи представляют, что это такое. Как нужно дышать, допустим, когда такая перегрузка, что нужно делать», — сказал космонавт.

Ранее сообщалось, что отправившийся к Международной космической станции (МКС) новый экипаж испытывает перегрузку в 6 G.

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