Разработчик двигателей аварийных систем оценил ситуацию с «Союзом МС-10»

Разработчик двигателей аварийных систем для космических кораблей, заместитель главного конструктора по космической технике МКБ «Искра» Виктор Волчков в беседе с «Известиями» оценил ситуацию с «Союзом МС-10».

«По нашей информации, впервые в истории космонавтики сработали четыре аварийных двигателя на головном обтекателе, который ещё не успел отделиться. Они были предназначены именно для таких ситуаций», — заявил он.

По его словам, эти четыре двигателя увели корабль с космонавтами в сторону.

Как подчеркнул Волчков, для подробной оценки ситуации свои выводы должна предоставить комиссия по разбору полётов.

Ранее космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал аварию «Союза МС-10».