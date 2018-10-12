Разработчик двигателей аварийных систем оценил ситуацию с «Союзом МС-10»
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- РИА Новости
«По нашей информации, впервые в истории космонавтики сработали четыре аварийных двигателя на головном обтекателе, который ещё не успел отделиться. Они были предназначены именно для таких ситуаций», — заявил он.
По его словам, эти четыре двигателя увели корабль с космонавтами в сторону.
Как подчеркнул Волчков, для подробной оценки ситуации свои выводы должна предоставить комиссия по разбору полётов.
Ранее космонавт Александр Волков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал аварию «Союза МС-10».