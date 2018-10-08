Российская лунная станция будет готова к запуску в 2020 году

Российский космический аппарат для тестирования мягкой посадки на Луну будет готов к запуску в 2020 году, сообщили в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина.

«Готовность космического аппарата «Луна-Глоб» (она же «Луна-25». — RT) к запуску — 2020 год. Планируемые сроки запуска космического аппарата «Луна Ресурс-1» (орбитальный аппарат, «Луна-26») — 2022 год, «Луна Ресурс-1» (посадочный аппарат, «Луна-27») — 2023 год», — рассказали в НПО РИА Новости.

Как отмечает агентство, станция «Луна-25» будет вести поиски водяного льда в полярной области Луны, также аппарат протестирует технологии мягкой посадки на спутник Земли.

Это будет первая российская миссия на Луну с 1976 года, когда была запущена станция «Луна-24».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали протокол о совместных проектах в области исследования Луны.