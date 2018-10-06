Учёные назвали признак счастливых отношений

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Учёные из Калифорнийского университета выяснили, что использование партнёрами в разговорах местоимения «мы» является признаком счастливых отношений, сообщает портал EurekAlert!.

«Эти слова могут изменить отношения людей, сделав их более близкими и доверительными», — уверяют специалисты, работавшие над этим исследованием.

Как утверждает один из авторов работы Меган Роббинс, употребление местоимения «мы» говорит о тесной связи людей, которые не склонны к эгоизму в отношениях и намерены развивать партнёрство.

Отмечается, что это актуально не только для молодых, но и для пожилых пар.

При этом, по мнению учёных, особенно важно использовать местоимение «мы» во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях.

В феврале глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в интервью RT сообщил, что около четверти российских граждан считают себя одинокими.

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