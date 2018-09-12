Жена Семака опубликовала трогательный пост о Санкт-Петербурге и своём муже

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Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, опубликовала трогательный пост, адресованный городу на Неве и своему мужу.
Жена Семака опубликовала трогательный пост о Санкт-Петербурге и своём муже
  • РИА Новости

Летом семья Семак переехала в Санкт-Петербург из Уфы после назначения Сергея главным тренером «Зенита».

«Возвратившись в Санкт-Петербург, мы переехали в самое сердце нашего русскоязычного Парижа, набросились на историческое наследие, как бездомные собаки на горячее питание, жадно исследуя каждый метр, каждый двор», — написала Анна Семак в своём Instagram.

Она также заявила, что восприятие Санкт-Петербурга очень изменилось в семье футбольного тренера спустя шесть лет после отъезда. Супруга также вспомнила историю из своей жизни, отметив, что даже в беспамятстве узнала бы своего мужа. 

«Иногда мне кажется, что если бы я потеряла память, то все равно узнала его из миллиона других мужчин, упала бы в обморок, если б он просто взял меня за руку. Сквозь семнадцать лет отношений, множество испытаний я вижу в нём то, что вижу сейчас вокруг себя в любимом городе, — необъяснимую завораживающую красоту, глубину, тайну», — заключила Семак.

Напоследок она поблагодарила Бога за счастье, которое у неё есть. Сергей и Анна Семак воспитывают восемь детей, в том числи удочерённую девочку с ограниченными возможностями.

Ранее Анна Семак заявила, что семья получала угрозы после поражения в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы с минским «Динамо».

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