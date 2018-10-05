В центре Москвы нашли фрагмент старинного игрушечного ружья

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Во время земельных работ в районе Гончарной набережной в Москве обнаружили фрагмент старинного игрушечного ружья, сообщает kp.ru.

Находка относится к концу XVIII — началу XIX века. Игрушка выполнена из свинцово-оловянистого сплава.

«Можно предположить, что это ружьё принадлежало ребёнку из богатой семьи — обычно дети играли керамическими и деревянными игрушками. Такие были популярны во времена правления императора Павла I», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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