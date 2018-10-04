В район посадки «Союза» выехали поисково-эвакуационные машины
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.
Посадка аппарата с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Артемьевым и астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом на борту запланирована на 14:45 мск в 146 километрах к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.
Отмечается, что военнослужащие будут находиться в готовности к поиску аппарата в основном и запасном районах приземления.
Ранее стало известно, что Россия в апреле прекратит доставлять американских астронавтов на МКС.