В район посадки «Союза» выехали поисково-эвакуационные машины

В район, где запланировано приземление спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08», направились четыре поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» с наземными группами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.

Посадка аппарата с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Артемьевым и астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом на борту запланирована на 14:45 мск в 146 километрах к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.

Отмечается, что военнослужащие будут находиться в готовности к поиску аппарата в основном и запасном районах приземления.

Ранее стало известно, что Россия в апреле прекратит доставлять американских астронавтов на МКС.