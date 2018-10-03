На территории Исторического бульвара в Севастополе пройдут археологические раскопки

На территории Исторического бульвара в Севастополе планируют провести археологические раскопки.

«При проведении археологических изыскательских работ там были обнаружены предметы, которые заслуживают внимания. Это секрет, но мы там будем проводить археологические работы», — заявил директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

В ближайшее время на бульваре должна начаться реконструкция, которая продлится до 2020 года.

На территории находится 4-й бастион, который в годы Крымской войны входил в основу оборонительной линии города, напоминает «Новый Севастополь».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае нашли более 100 новых петроглифов.