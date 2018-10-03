Более 20 спутников пополнят российскую группировку связи до 2023 года
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«В 2018 году планируется запустить 12 спутников на геостационарную орбиту, в 2022-м — пять новых спутников на геостационарную орбиту, в 2023-м — четыре новых спутника на высокоэллиптическую орбиту», — рассказал Духовницкий.
По его словам, в 2022—2023 годах планируется запустить новый аппарат «Экспресс-РВ».
В июне сообщалось, что выведенный ранее на орбиту российский навигационный спутник ГЛОНАСС-М был включён в наземную сеть Воздушно-космических сил Министерства обороны России. Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается нормальная телеметрическая связь. Все бортовые системы аппарата работают в штатном режиме.