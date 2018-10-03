Более 20 спутников пополнят российскую группировку связи до 2023 года

Глава Россвязи Олег Духовницкий сообщил, что более 20 аппаратов связи планируется запустить на различные орбиты до 2023 года для пополнения российской спутниковой группировки. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2018 году планируется запустить 12 спутников на геостационарную орбиту, в 2022-м — пять новых спутников на геостационарную орбиту, в 2023-м — четыре новых спутника на высокоэллиптическую орбиту», — рассказал Духовницкий.

По его словам, в 2022—2023 годах планируется запустить новый аппарат «Экспресс-РВ».

В июне сообщалось, что выведенный ранее на орбиту российский навигационный спутник ГЛОНАСС-М был включён в наземную сеть Воздушно-космических сил Министерства обороны России. Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается нормальная телеметрическая связь. Все бортовые системы аппарата работают в штатном режиме.