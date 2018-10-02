В Крыму археологи нашли костяную статуэтку с изображением бога Гарпократа

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Специалисты Боспорской археологической экспедиции научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета имени Вернадского и Центра археологических исследований фонда «Деметра» нашли костяную статуэтку с изображением бога Гарпократа. Об этом сообщает «Крыминформ».
В Крыму археологи нашли костяную статуэтку с изображением бога Гарпократа
  • ©cfuv.ru

Директор НИЦ истории и археологии Крыма Александр Айбабин заявил, что до сих пор подобных предметов на полуострове не обнаруживали.

«Известные науке данные относительно этого бога уводят к египетской культуре, и на крымской территории его изображение не было распространено», — пояснил он.

По его словам, находка представляет собой костяной предмет с многофигурной рельефной круговой композицией, датируемый I веком до н.э. Помимо бога молчания, изображены два сатира с атрибутами и гусь.

Статуэтку обнаружили при раскопках древнего города Тиритака в южной части современной Керчи. После обработки артефакт передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, передают «Аргументы неделi» со ссылкой на пресс-службу КФУ.

Ранее сообщалось, что с затонувшего в XIX веке судна в Крыму подняли нераспечатанные духи.

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