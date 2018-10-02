В Крыму археологи нашли костяную статуэтку с изображением бога Гарпократа
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Директор НИЦ истории и археологии Крыма Александр Айбабин заявил, что до сих пор подобных предметов на полуострове не обнаруживали.
«Известные науке данные относительно этого бога уводят к египетской культуре, и на крымской территории его изображение не было распространено», — пояснил он.
По его словам, находка представляет собой костяной предмет с многофигурной рельефной круговой композицией, датируемый I веком до н.э. Помимо бога молчания, изображены два сатира с атрибутами и гусь.
Статуэтку обнаружили при раскопках древнего города Тиритака в южной части современной Керчи. После обработки артефакт передадут в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, передают «Аргументы неделi» со ссылкой на пресс-службу КФУ.
Ранее сообщалось, что с затонувшего в XIX веке судна в Крыму подняли нераспечатанные духи.