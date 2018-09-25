СМИ: В Китае испытали прототип квантового радара

Китайские специалисты вооружений разработали и испытали прототип квантового радара, который будет способен с больших расстояний обнаружить самолёты-невидимки, созданные по стелс-технологиям.

Об этом пишет China Daily.

«Радар, разработанный Нанкинским исследовательским институтом электронных технологий в провинции Цзянсу, способен обнаружить и отследить цели на удалении более 100 км», — сообщает издание.

По словам главы профильной лаборатории Нанкинского института Сунь Цзюня, радар по-прежнему проходит тесты и в большей степени является демонстрационным прототипом будущих возможностей.

Квантовые радары при поиске цели излучают субатомные частицы, а не радиоволны, по этой причине применение радиопоглощающих материалов у самолётов, построенных по стелс-технологиям, не сможет сделать их «невидимыми» для нового радара.

Отмечается, что радар сможет засекать малозаметные цели. В перспективе подобные средства обнаружения могут применяться в системах противоракетной обороны, а также при исследовании космоса.

Ранее институт стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании выпустил аналитический доклад, в котором говорится, что главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай.