СМИ: В Китае испытали прототип квантового радара
- © imagebroker/Hans Zaglitsch
- globallookpress.com
Об этом пишет China Daily.
«Радар, разработанный Нанкинским исследовательским институтом электронных технологий в провинции Цзянсу, способен обнаружить и отследить цели на удалении более 100 км», — сообщает издание.
По словам главы профильной лаборатории Нанкинского института Сунь Цзюня, радар по-прежнему проходит тесты и в большей степени является демонстрационным прототипом будущих возможностей.
Квантовые радары при поиске цели излучают субатомные частицы, а не радиоволны, по этой причине применение радиопоглощающих материалов у самолётов, построенных по стелс-технологиям, не сможет сделать их «невидимыми» для нового радара.
Отмечается, что радар сможет засекать малозаметные цели. В перспективе подобные средства обнаружения могут применяться в системах противоракетной обороны, а также при исследовании космоса.
Ранее институт стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании выпустил аналитический доклад, в котором говорится, что главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай.