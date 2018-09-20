Россия приняла нацстандарт по снижению засорения ближнего и дальнего космоса

В Росстандарте утвердили национальный стандарт по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

«Новый стандарт пришёл на смену аналогичному документу 2008 года. Целью пересмотра стала гармонизация положений национального стандарта с положениями международных нормативных документов, которые отражают лучшие мировые практики по снижению засорения космического пространства», — говорится в материалах.

Требования документа будут распространяться как на новые, так и на уже существующие космические средства научного, социально-экономического, коммерческого и оборонного назначения.

Стандарт должен будет соблюдаться как на этапах разработки технического задания и проектирования, так и во время изготовления, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации.

ГОСТ учитывает требования международного стандарта «Космические системы. Требования по снижению космического мусора», а также является национальным механизмом выполнения требований Руководящих принципов Комитета ООН по космосу и Межагентского координационного комитета по космическому мусору по предупреждению образования космического мусора.

Ранее сообщалось, что на МКС может появиться лазер для борьбы с космическим мусором.

Также в феврале стало известно, что в Дальневосточном федеральном университете работают над созданием космического аппарата для утилизации мусора на околоземной орбите.