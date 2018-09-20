Россия приняла нацстандарт по снижению засорения ближнего и дальнего космоса

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В Росстандарте утвердили национальный стандарт по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Россия приняла нацстандарт по снижению засорения ближнего и дальнего космоса
  • ©pixabay.com

«Новый стандарт пришёл на смену аналогичному документу 2008 года. Целью пересмотра стала гармонизация положений национального стандарта с положениями международных нормативных документов, которые отражают лучшие мировые практики по снижению засорения космического пространства», — говорится в материалах.

Требования документа будут распространяться как на новые, так и на уже существующие космические средства научного, социально-экономического, коммерческого и оборонного назначения.

Стандарт должен будет соблюдаться как на этапах разработки технического задания и проектирования, так и во время изготовления, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации.

ГОСТ учитывает требования международного стандарта «Космические системы. Требования по снижению космического мусора», а также является национальным механизмом выполнения требований Руководящих принципов Комитета ООН по космосу и Межагентского координационного комитета по космическому мусору по предупреждению образования космического мусора.

Ранее сообщалось, что на МКС может появиться лазер для борьбы с космическим мусором.

Также в феврале стало известно, что в Дальневосточном федеральном университете работают над созданием космического аппарата для утилизации мусора на околоземной орбите.

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