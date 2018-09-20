В России планируют создать возвращаемую ракету-носитель

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Российская многоразовая ракета-носитель сможет возвращаться на космодром на сверхзвуковой скорости, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в течение ближайших четырёх лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полёта, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы», — рассказал РИА Новости представитель фонда.

Там отметили, что итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем. Он должен будет выполнить весь цикл испытаний, «начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой».

Кроме того, в фонде добавили, что при создании крылатой ступени ракеты-носителя будет учтён опыт создания ракет многоразового использования, над которыми работает компания SpaceX.

«Изучив все подобные проекты, пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение ступени по-самолётному», — уточнили в ФПИ.

В августе сообщалось, что Центр Хруничева ведёт разработку лёгкой ракеты-носителя «Рокот-2» с российской системой управления.

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