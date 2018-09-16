Сфинкса обнаружили в ходе работ в храме Ком-Омбо в Египте
- Reuters
Доктор Мостафа Визири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, заявил, что обнаруженная статуя, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев (331 гг. до н. э. — 31 г. н. э.). Его догадку косвенно подтверждает тот факт, что два месяца назад в этой же части храма были обнаружены два рельефа, изображающих короля Птолемея V.
В дальнейшем, как заявил Абдель Монейм Саид, генеральный директор организации «Асуанские древности», будет проведена тщательная археологическая экспертиза для сбора более точной информации о находке.
Ранее сообщалось, что археологи в ходе раскопок в Выборгском замке обнаружили средневековую настольную игру.