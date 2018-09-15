В Японии перенесли сроки запуска космического грузовика «Конотори-7»
Отмечается, что запуск должен был состояться в 05:59 в субботу, 15 сентября (в 23:59 в пятницу, 14 сентября, мск).
За полчаса до пуска на странице трансляции появилось сообщение о том, что мероприятие будет отложено.
В агентстве не уточнили, с чем связано перенесение сроков на более поздний период.
В июне сообщалось, что в Японии вторая попытка произвести запуск частной ракеты, которая принадлежит компании Interstellar Technologies Inc., завершилась неудачей.