Япония провела запуск ракеты с разведывательным спутником

Японское космическое агентство JAXA успешно провело старт ракеты-носителя H2-A с малым разведывательным спутником IGS Radar Satellite 6 на борту.

Прямую трансляцию запуска агентство вело на своём канале в YouTube.

Старт прошёл в 7:20 мск с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Ракета H2-A успешно вывела на орбиту малый разведывательный спутник IGS Radar Satellite 6 производства компании Mitsubishi Electric.

Старт состоялся в рамках государственной программы развёртывания разведывательных спутников Information Gathering Satellite (IGS).

Целью данной программы является обеспечение Японии собственными спутниковыми разведданными и снижение зависимости от поставки данных, предоставляемых союзниками и партнёрами.

Ранее Япония запустила самую компактную в мире ракету-носитель.