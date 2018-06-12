Япония провела запуск ракеты с разведывательным спутником
Прямую трансляцию запуска агентство вело на своём канале в YouTube.
Старт прошёл в 7:20 мск с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.
Ракета H2-A успешно вывела на орбиту малый разведывательный спутник IGS Radar Satellite 6 производства компании Mitsubishi Electric.
Старт состоялся в рамках государственной программы развёртывания разведывательных спутников Information Gathering Satellite (IGS).
Целью данной программы является обеспечение Японии собственными спутниковыми разведданными и снижение зависимости от поставки данных, предоставляемых союзниками и партнёрами.
Ранее Япония запустила самую компактную в мире ракету-носитель.