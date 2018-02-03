Япония запустила самую компактную в мире ракету-носитель
Японское космическое агентство JAXA успешно осуществило запуск ракеты-носителя для сверхмалых спутников SS-520, сообщает издание Nikkei со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что запуск ракеты был осуществлён с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима.
По данным газеты, запущенная ракета-носитель является самой маленькой в мире. Трансляция запуска велась на Youtube-канале JAXA.
Ранее Япония провела успешный запуск компактной ракеты на твёрдом топливе «Эпсилон-3» с коммерческим спутником на борту.
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