Япония запустила самую компактную в мире ракету-носитель

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Японское космическое агентство JAXA успешно осуществило запуск ракеты-носителя для сверхмалых спутников SS-520, сообщает издание Nikkei со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что запуск ракеты был осуществлён с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима.

По данным газеты, запущенная ракета-носитель является самой маленькой в мире. Трансляция запуска велась на Youtube-канале JAXA.

Ранее Япония провела успешный запуск компактной ракеты на твёрдом топливе «Эпсилон-3» с коммерческим спутником на борту.

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