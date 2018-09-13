«Свято-Владимирские чтения» открылись в «Херсонесе Таврическом»

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Международная научная конференция «Свято-Владимирские чтения» открылась в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Она посвящена 1030-летию крещения Руси, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
«Свято-Владимирские чтения» открылись в «Херсонесе Таврическом»
  • ©Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Программа включает более 30 выступлений, затрагивающих историю Древнего Херсонеса, античные памятники на его территории, искусство Византии, Древней Руси и Причерноморья, клады и археологические работы и другие вопросы.

Среди участников — учёные, исследователи, хранители научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя, Екатеринбурга, а также хорватского Загреба и шотландского Сент-Эндрюса.

«Конференция проходит уже третий раз. Впервые подобные встречи были проведены в год юбилея Святого равноапостольного князя Владимира и задумывались как разовое мероприятие, но интерес перерос в регулярный международный научный форум», — отметил кандидат исторических наук, представитель фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Павел Кузенков.

Ранее «Крыминформ» сообщало о международном научно-творческом симпозиуме «Волошинский сентябрь» в Коктебеле.

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