«Свято-Владимирские чтения» открылись в «Херсонесе Таврическом»
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Программа включает более 30 выступлений, затрагивающих историю Древнего Херсонеса, античные памятники на его территории, искусство Византии, Древней Руси и Причерноморья, клады и археологические работы и другие вопросы.
Среди участников — учёные, исследователи, хранители научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя, Екатеринбурга, а также хорватского Загреба и шотландского Сент-Эндрюса.
«Конференция проходит уже третий раз. Впервые подобные встречи были проведены в год юбилея Святого равноапостольного князя Владимира и задумывались как разовое мероприятие, но интерес перерос в регулярный международный научный форум», — отметил кандидат исторических наук, представитель фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Павел Кузенков.
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