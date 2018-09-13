Источник сообщил о проверках космических кораблей на Байконуре
«В среду на космодром Байконур прибыла большая группа специалистов Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», которые приступили к работам с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-10», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин образования отверстия в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09».
30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. После обследования станции выяснилось, что причиной стало отверстие в корпусе корабля «Союз».
К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.