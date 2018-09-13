Источник сообщил о проверках космических кораблей на Байконуре

Специалисты РКК «Энергия» на космодром Байконур приступили к поиску возможных отверстий в корпусе хранящихся космических кораблей . Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«В среду на космодром Байконур прибыла большая группа специалистов Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», которые приступили к работам с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-10», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин образования отверстия в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09».

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. После обследования станции выяснилось, что причиной стало отверстие в корпусе корабля «Союз».

К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.