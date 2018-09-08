В Египте впервые открыли для публики найденную в 1939 году гробницу

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В Египте впервые открыли для туристов гробницу периода Древнего царства.
В Египте впервые открыли для публики найденную в 1939 году гробницу
  • Reuters

Как сообщает «Синьхуа», гробницу, расположенную недалеко от Каира, открыли для публики впервые с момента, когда её обнаружили в 1939 году. 

«Гробница — одна из самых красивых в некрополе Саккары, потому что в ней до сих пор сохранились яркие цвета и изображены необычные сцены», — заявил генеральный секретарь Верховного совета древностей Египта доктор Мустафа Вазири.

Он рассказал, что на стенах изображены сцены охоты, сбора урожая, готовки, акробатические танцы и даже свадьба крокодилов.

Ранее сообщалось, что в Египте в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия египетско-французская археологическая миссия нашла остатки деревни эпохи неолита.

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