В ЦУП сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-08» будет затоплен в Тихом океане
«По предварительным расчётным данным, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08» выдаст тормозной импульс в 04:23 мск 30 августа, а прошедшие сквозь атмосферу тугоплавкие обломки достигнут акватории несудоходного района Тихого океана ориентировочно в 05:07 мск», — цитирует РИА Новости представителя ЦУП.
Ранее сообщалось, что 23 августа грузовой корабль «Прогресс МС-08» отстыковался от Международной космической станции (МКС).
«Прогресс МС-08» пристыковался к МКС в феврале, доставив на станцию необходимый груз.