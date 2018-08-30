В ЦУП сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-08» будет затоплен в Тихом океане

В Центре управления полётами (ЦУП) заявили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», который сведут с орбиты в четверг, 30 августа, будет затоплен в Тихом океане.

«По предварительным расчётным данным, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08» выдаст тормозной импульс в 04:23 мск 30 августа, а прошедшие сквозь атмосферу тугоплавкие обломки достигнут акватории несудоходного района Тихого океана ориентировочно в 05:07 мск», — цитирует РИА Новости представителя ЦУП. Ранее сообщалось, что 23 августа грузовой корабль «Прогресс МС-08» отстыковался от Международной космической станции (МКС). «Прогресс МС-08» пристыковался к МКС в феврале, доставив на станцию необходимый груз.