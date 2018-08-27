Российские учёные намерены провести на МКС исследование о происхождении ураганов

Российские учёные планируют провести на Международной космической станции эксперимент «Конвер­генция» по исследованию происхождения атмосферных катастроф.

«Целью КЭ «Конвер­генция» является исследование механизмов генезиса и эволюции крупномасштабных кризисных атмосферных процессов типа тропических циклонов и среднеширотных ураганов», — сообщается на сайте Института космических исследований РАН.

Кроме того, в ходе эксперимента планируется проследить, где, когда и как происходят вспышки молний, определить зоны грозовой активности и их связь с гамма-всплесками земного происхождения.

Также в институте отмечают, что для проведения этого космического эксперимента разрабатываются и устанавливаются сканирующий микроволновый радиометр-спектрометр, гамма-детектор и детектор молний.

Ранее СМИ сообщали, что в российском сегменте МКС планируют исследовать влияние тяжёлых изотопов на организм членов экипажа.