Российские учёные намерены провести на МКС исследование о происхождении ураганов

Короткая ссылка
Российские учёные планируют провести на Международной космической станции эксперимент «Конвер­генция» по исследованию происхождения атмосферных катастроф.
Российские учёные намерены провести на МКС исследование о происхождении ураганов
  • Reuters

«Целью КЭ «Конвер­генция» является исследование механизмов генезиса и эволюции крупномасштабных кризисных атмосферных процессов типа тропических циклонов и среднеширотных ураганов», — сообщается на сайте Института космических исследований РАН.

Кроме того, в ходе эксперимента планируется проследить, где, когда и как происходят вспышки молний, определить зоны грозовой активности и их связь с гамма-всплесками земного происхождения.

Также в институте отмечают, что для проведения этого космического эксперимента разрабатываются и устанавливаются сканирующий микроволновый радиометр-спектрометр, гамма-детектор и детектор молний.

Ранее СМИ сообщали, что в российском сегменте МКС планируют исследовать влияние тяжёлых изотопов на организм членов экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить