СМИ: Учёные исследуют влияние тяжёлых изотопов на членов экипажа МКС

Короткая ссылка
В российском сегменте Международной космической станции (МКС) планируют исследовать влияние тяжёлых изотопов на организм членов экипажа. Об этом пишет газета «Известия».

Исследование на МКС планируется провести в 2019 году. Учёные получат пробы атмосферы станции на корабле «Союз-МС».

В ходе эксперимента специалисты планируют получить данные о влиянии тяжёлых изотопов на здоровье космонавтов и на работу электронного оборудования.

Тяжёлые изотопы образуются в ходе работы установок для производства кислорода и очистки воздуха от углекислого газа.

«Их скопление в клетках способствует развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сообщила первый заместитель заведующего кафедрой холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения МГТУ имени Баумана Анастасия Казакова.

Ранее российские космонавты сыграли на МКС в футбол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить