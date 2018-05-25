МКС можно будет увидеть над Москвой с 25 мая по 2 июня

Международную космическую станцию можно будет увидеть над Москвой с 25 мая по 2 июня, сообщает m24.

Как заявили в пресс-службе Московского планетария, каждый вечер после 22:00 МКС станет заметна в виде яркой, быстро двигающейся звезды.

Телескопы или бинокли для наблюдений не потребуются, поскольку станция летит очень быстро и «поймать» её с помощью оптических приборов крайне сложно.

В пресс-службе отметили, что МКС всегда движется с запада на восток. Один виток она совершает примерно за полтора часа.

Ранее депутат Госдумы, Герой России, лётчик-космонавт Максим Сураев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с доставкой грузов США на Международную космическую станцию.