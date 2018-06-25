Москвичи увидят полное затмение Луны и великое противостояние Марса

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В Московском планетарии сообщили, что в столице и на большей территории России можно будет наблюдать самое длительное в XXI веке полное затмение Луны, а также великое противостояние Марса.
Москвичи увидят полное затмение Луны и великое противостояние Марса
  • © Sunil Sharma
  • globallookpress.com

«В Москве и на большей территории нашей страны 27 июля можно будет наблюдать редчайшее совпадение двух астрономических событий — полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса», — приводит сообщение пресс-службы планетария агентство «Москва».

Отмечается, что Марс подойдёт на близкое расстояние к Земле и в телескоп можно будет рассмотреть детали его ландшафта.

Ранее m24 со ссылкой на Московский планетарий сообщал, что первый летний звездопад не будет виден в Москве из-за полной Луны.

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