Москвичи увидят полное затмение Луны и великое противостояние Марса

В Московском планетарии сообщили, что в столице и на большей территории России можно будет наблюдать самое длительное в XXI веке полное затмение Луны, а также великое противостояние Марса.

«В Москве и на большей территории нашей страны 27 июля можно будет наблюдать редчайшее совпадение двух астрономических событий — полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса», — приводит сообщение пресс-службы планетария агентство «Москва».

Отмечается, что Марс подойдёт на близкое расстояние к Земле и в телескоп можно будет рассмотреть детали его ландшафта.

Ранее m24 со ссылкой на Московский планетарий сообщал, что первый летний звездопад не будет виден в Москве из-за полной Луны.