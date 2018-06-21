Начальник экспедиции рассказала подробности об обнаруженной в Красноярском крае мумии
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«Это не классическая мумия — в данном случае место погребения было плотно закрытой каменной крышкой, произошёл процесс естественной мумификации», — цитирует её ТАСС.
Килуновская отметила, что останки будут исследованы в Санкт-Петербурге.
Хунну — это народ на территории Северного Китая и южных регионов Сибири в III—II веках до нашей эры.
Ранее сообщалось, что на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае обнаружена мумия I века до нашей эры.