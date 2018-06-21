Начальник экспедиции рассказала подробности об обнаруженной в Красноярском крае мумии

Мумия, обнаруженная в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, относится к эпохе хунну и может быть датирована I веком до нашей эры. Об этом рассказала начальник Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН Марина Килуновская.

«Это не классическая мумия — в данном случае место погребения было плотно закрытой каменной крышкой, произошёл процесс естественной мумификации», — цитирует её ТАСС.

Килуновская отметила, что останки будут исследованы в Санкт-Петербурге.

Хунну — это народ на территории Северного Китая и южных регионов Сибири в III—II веках до нашей эры.

Ранее сообщалось, что на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае обнаружена мумия I века до нашей эры.