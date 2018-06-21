В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС найдена мумия первого века до нашей эры

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На могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае обнаружена мумия I века до нашей эры.
В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС найдена мумия первого века до нашей эры
  • © Илья Питалёв / РИА Новости

«На могильнике Терезин… расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная I веком до нашей эры», — приводит РИА Новости сообщение Института истории материальной культуры РАН.

Отмечается, что, кроме полностью сохранившейся мумии, найдены утварь и предметы быта.

«Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН», — добавили в институте.

В феврале сообщалось, что в Египте открыта гробница женщины, жившей более 4 000 лет назад.

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