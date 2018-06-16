Путин поздравил Терешкову с 55-летием со дня её полёта в космос

Президент России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом, Героем Советского Союза Валентиной Терешковой и поздравил её с 55-летием со дня одиночного полёта вокруг Земли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства лично поздравил Валентину Терешкову со знаменательной датой — 55-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли, который состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» и продолжался почти трое суток», — говорится в сообщении.

По словам Путина, Терешкова была и остаётся первой женщиной-космонавтом, совершившей полёт в одиночку.

Ранее Терешкова рассказала о своём желании ещё раз побывать в космосе.