Путин поздравил Терешкову с 55-летием со дня её полёта в космос
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«Глава государства лично поздравил Валентину Терешкову со знаменательной датой — 55-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли, который состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» и продолжался почти трое суток», — говорится в сообщении.
По словам Путина, Терешкова была и остаётся первой женщиной-космонавтом, совершившей полёт в одиночку.
Ранее Терешкова рассказала о своём желании ещё раз побывать в космосе.