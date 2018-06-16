Путин поздравил Терешкову с 55-летием со дня её полёта в космос

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Президент России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом, Героем Советского Союза Валентиной Терешковой и поздравил её с 55-летием со дня одиночного полёта вокруг Земли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Терешкову с 55-летием со дня её полёта в космос
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Глава государства лично поздравил Валентину Терешкову со знаменательной датой — 55-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли, который состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» и продолжался почти трое суток», — говорится в сообщении.

По словам Путина, Терешкова была и остаётся первой женщиной-космонавтом, совершившей полёт в одиночку. 

Ранее Терешкова рассказала о своём желании ещё раз побывать в космосе.

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