Терешкова заявила, что на Байконуре гибнет посаженное Гагариным дерево

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова заявила, что на космодроме Байконур погибает посаженное первым космонавтом планеты Юрием Гагариным дерево.

«Начиная с Юрия Гагарина мы сажали аллею. Есть такое дерево — карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живёт Юрино дерево», — приводит РИА Новости слова Терешковой.

По её словам, она уже «три раза меняла место, где сидит этот карагач», но дерево по-прежнему засыхает.

В свою очередь, источник в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина заявил, что дерево первого космонавта не имеет видимых повреждений.

В апреле полиция нашла в московском пункте приёма металла сурдокамеру, в которой мог тренироваться Гагарин.